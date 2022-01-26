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HABERLERAvrupa Haberleri

Hükümet onaylarsa BA’nın başına geçecek

#Almanya#Andrea Nahles Federal İş Ajansı (BA) Başkanlığı İçin Önerildi#AVRUPADAN HABERLER
Hükümet onaylarsa BA’nın başına geçecek

Almanya’da bir dönem Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı da yapan Andrea Nahles, iş ve işçi bulma kurumu olan Federal İş Ajansı (BA) başkanlığı için önerildi.

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ALMAN İşverenler Birliği ile Sendikalar Birliği, Merkel hükümetinde bir dönem Federal Çalışma Bakanı olarak da görev alan Nahles’i BA başkanlığına önerdi. Nahles’in göreve başlayabilmesi için federal hükümetin onaylaması gerekiyor. Nahles, kabineden onay alması durumunda 1 Nisan’da emekliye ayrılarak görevi bırakacak olan Detlef Scheele’nin yerine gelecek. Aynı şekilde BA yönetim kurulu üyeliklerine de Daniel Terzenbach, Katrin Kromer ve Vanessa Ahuja ile BA İdare İşler Sorumlusu Anja Piel’in isimleri önerildi.
Andrea Nahles’in ismi koalisyon görüşmeleri sırasında bakanlık için de geçmişti. Başbakan Olaf Scholz’a yakın isimlerden olan Nahles’in ise BA Başkanlığını istediği iddia edilmişti. Nisan 2018’den Haziran 2019’a kadar parti başkanlığı yapan Nahles, 2017-2019 yılları arasında SPD Meclis Grup Başkanlığı da yaptı. Nahles, Olaf Scholz’un Maliye Bakanlığı döneminde, onun bakanlığına bağlı Federal Telekomünikasyon ve Posta Dairesi Başkanlığı’nı yürütmüştü.

 

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#Almanya#Andrea Nahles Federal İş Ajansı (BA) Başkanlığı İçin Önerildi#AVRUPADAN HABERLER

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