Hükümet kuramasa bile, hayat zorlaşacak

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ALMANYA İslam Federasyonu Başkanı Burhan Kesici AfD’nin Thüringen ve Saksonya’da birinci ve ikinci parti olduğunu gördüklerini belirterek, “Büyük ihtimalle Brandenburg’da da birinci parti olma ihtimali var. Bu endişe verici” dedi. Sadece AfD’nin değil, aynı zamanda mevcut diğer partilerin de fikir ve söylem değişikliğine gittiğine dikkati çeken Kesici, şunları söyledi: “AfD, Brandenburg’da birinci parti olsa bile büyük ihtimalle hükümeti kuramayacak. Ama mevcut hükümet partileri yabancılara karşı daha sert bir siyasette, iltica ve Müslümanlar konusunda daha çok kısıtlamalara gidecekler. Büyük ihtimalle problemler oluşacak. Almanya’daki günlük yaşamda Müslümanlara ve göçmenlere yönelik dışlanma ve İslam düşmanlığı çok arttı. AfD’nin birinci parti olması, sunduğu fikirlerin toplum içerisinde daha fazla kabul gördüğü anlamına gelir. Ve artık daha açık bir şekilde bunları ifade edecekler. İlk başta pek değişiklik olmasa da orta ve uzun vadede değişiklikler bekliyoruz. CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz oldu. Büyük ihtimalle artık daha sert ve sağa kayan bir siyaset yapacak. Diğer partilerin de ‘sağ görüşleri’ kendi parti programlarına alma ihtimali büyük.”

Almanya İslam Federasyonu Başkanı Burhan Kesici

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‘BRANDENBURG İÇİN YIKICI OLUR’

Brandenburg Basın Konferansı Başkanı Benjamin Lassiwe de şöyle konuştu: “AfD’nin seçimlerden ilk sırada çıkması, Brandenburg eyaletinin imajı için yıkıcı olacaktır. AfD, eyaletteki gizli yabancı düşmanlığından besleniyor. Geçen ay Solingen’de meydana gelen saldırı ve son yıllardaki mülteci dalgası nedeniyle AfD güç kazandı. İnsanların radikal sağcı bir partinin Brandenburg gibi ekonominin merkezi olan bir eyalette iktidara gelmesini istememesi gerekir. Çok sayıda küçük partinin eyalet parlamentosuna girememesi durumu da bir tehlike arz ediyor.”

‘GÖÇMENLER ZOR DURUMDA KALIR’

42 yıldır Almanya’da yaşayan ve ırkçılığa karşı çeşitli sivil toplum kuruluşlarında mücadele veren Ercan Yaşaroğlu da “Eğer AfD federal düzeyde iktidara gelirse, Avrupa Birliği (AB) dağılır, savaş tehlikesi artar ve biz göçmenler o zaman mağdur olmamak için tekrar göç etmek zorunda kalırız. Ama ben bu gelişim sürecinde tavır alma taraftarıyım” dedi. AfD’nin yüksek oy alması durumunda Avrupa’nın kendi değerlerini kaybedeceğini anlatan Yaşaroğlu, şöyle devam etti: “Avrupa’nın sözüm ona demokrasi değerlerinin tümü AfD tarafından yok edilmiş olur. Fransa’yı görüyoruz. İtalya’yı görüyoruz. Danimarka’yı görüyoruz. Tüm Avrupa’da sağa kayış veya milliyetçiliğe kayış çok yoğun vaziyette var. Bu, Avrupa Birliği’nin dağılması demektir. AfD’nin Brandenburg’da yüzde 30 kadar oy alması durumunda Batı eyaletlerinde de bunun bir etkileşimi olur. Ama benim tahminim federal düzeyde yüzde 15’te kalır, daha yukarıya çıkmaz. Bu anlamda 4. veya 5. parti durumunu Federal Meclis’te devam ettirir. Ama bu ülkede bugüne kadar utanan Almanlar, ırkçı söylemler yapamayan Almanların birçoğu artık bunları yapar hale gelir. O durumu engellememiz için bizim duruşumuz olması gerekiyor. Göçmenlerin tavır alması gerekiyor. Savaş, gelecek, pahalılık ve fakirlik korkusu toplumu AfD’ye yönlendiriyor. AfD’nin aldığı oylar bir tepkidir. Ama bu tepkinin sonucunda eğer güç kazanacak olurlarsa, biz göçmenlere karşı şiddet, yani bizim şiddete mağdur kalmamız, dövülmemiz, tekrar yakılmamız veya öldürülmemiz, kurşunlanmamız ortaya çıkacaktır.”

TBB Sözcüsü Ayşe Demir

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TBB’DEN SEÇMENE ÇAĞRI

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) da seçmenlere demokratik partilere oy vermeleri çağrısında bulundu. TBB Sözcüsü Ayşe Demir yaptığı yazılı açıklamada AfD’nin olası bir seçim zaferinden büyük endişe duyduklarını belirtti: “Saksonya ve Thüringen’de demokrasimiz için şok edici ve endişe verici sonuçların Brandenburg’da tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Lütfen oyunuzu demokratik partilere verin. Thüringen ve Saksonya’daki seçim sonuçları Almanya’daki korkuları bir kez daha körükledi. AfD seçmenleri kendilerini haklı hissediyor ve sahtesi yerine söylemlerin orijinaline oy veriyor. Bu nedenle demokratik partilerin AfD’nin güdümüne girmek yerine insanların sosyal sorunlarıyla ilgilenip geniş kapsamlı çözümler sunması gerekiyor.”

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PAZAR GÜNÜ SEÇİM VAR

ALMANYA’da 1 Eylül’de Thüringen ve Saksonya’da gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimlerinin ardından yaklaşık 2 milyon seçmen, Brandenburg’da yapılacak bölgesel seçimde oy kullanacak. Son kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı ve yabancı karşıtı AfD yüzde 28 ile birinci sırada yer alırken, SPD’nin yüzde 27 ile ikinci, CDU’nun yüzde 14 ile üçüncü olması bekleniyor. SPD’nin kalesi olarak bilinen Brandenburg’da 2019’da yapılan seçimlerde SPD yüzde 26.2 ile ilk, AfD ise yüzde 23.5 ile ikinci sırada yer almıştı. Brandenburg’da seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde olası koalisyon tartışmaları da şimdiden yapılmaya başladı. Ancak hiçbir parti, antidemokratik eğilimleri nedeniyle uzun süredir iç istihbarat tarafından izlenen aşırı sağcı AfD ile bir koalisyon hükümeti kurmayı istemiyor.