‘Hükümet komada, derhal seçime gidilmeli’

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ALMANYA’da ana muhalefetin küçük kanadı Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, SPD, Yeşiller ve FDP’den koalisyon hükümetinin ülkenin ihtiyacı olan reformları hayata geçirecek yetiye sahip olmadığını söyledi. Bild gazetesine konuşan Söder, “Bu hükümet politik olarak komada. Bu nedenle bizi bir adım bile ileri götüremez. En doğru yol, zaman kaybetmeden erken seçime gidilmesi olur. Tıp diline göre bu hükümet klinik olarak ölüdür. O nedenle de hiçbir hareket görülmemektedir” dedi. ‘Kardeş Parti’ CDU ile birlikte iktidarı devralmayı hedefleyen Söder, Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller) ile Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in (Yeşiller) hükümette yaşanan krizde etkin rol oynadıklarını ileri sürdü, “İkisinin de istifa etmesi gerekir” dedi.

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YEŞİLLER İLE OLMAZ

Markus Söder, Yeşiller ile ortaklık etmeyecekleri yönündeki açıklamasının arkasında durduğunu da yineledi. CSU’lu Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve partinin Genel Başkan Yardımcısı Manfred Weber’in bu konuda kendisiyle aynı görüşte olmadığının hatırlatılması üzerine “Almanya ile ilgili kararlar Brüksel’de değil, Bavyera’da ve Berlin’de alınır” dedi. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in de bu konuda kendisi gibi düşünmediği söylenmesi üzerine de “Almanya’da halkın büyük bir bölümü Yeşiller ile ortaklık edilmesini istemiyor. Muhafazakâr kanat seçmenlerinin çok büyük bir bölümü de öyle” açıklamasında bulundu.

MERZ’E TAM DESTEK

2021 yılında yapılan genel seçim öncesi başbakan adayı olmayacağını açıkladığı halde, seçimlere kısa bir süre kala “Ben de adayım” diyerek sahneye çıkan Markus Söder, gelecek yıl yapılacak seçimlerde CDU/CSU’nun başbakan adayının Friedrich Merz’in olmasına birlikte karar verdiklerini yineledi. “Ben Friedrich Merz’e sonuna kadar, yüzde 100 destek vereceğim ve iktidarı devralacağız” dedi. Olası Merz hükümetinde sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceği, bir bakanlık görevi alıp almayacağı sorusuna da “Ya Şansölye ya da Eyalet Başbakanı” diyerek Bavyera Eyalet Başbakanlığı’nı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Markus Söder, ayrıca Almanya’da yeniden mecburi askerlik uygulamasına dönülmesi gerektiği görüşünü de savundu. Almanya’nın dıştan gelecek tehlike ve tehditlere karşı kendisini savunabilmesi için daha çok askere ve ordunun daha iyi donanıma sahip olması gerektiğini vurguladı.