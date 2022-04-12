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Hükümet izin verirse Ukrayna’ya...

#Rusya#Ukrayna#Armin Papperger
Hükümet izin verirse Ukrayna’ya...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna’ya 50’ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

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Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger yaptığı açıklamada, hükümetin izin vermesi halinde ilk Leopard 1’i 6 hafta içinde Ukrayna’ya teslim edebileceklerini belirterek, Leopard 1 tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra da birkaç gün içinde Ukraynalı askerlere eğitim verebileceklerini aktardı. Papperger, tankların Ukrayna’ya teslimatının Rheinmetall Italia yan kuruluşu aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti. Alman basını, Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’li (FDP) politikacıların, Leopard tanklarının muhtemel teslimatına açık olduğunu iddia etti. Lüksemburg’daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’nın kendisini Rus ordusuna karşı savunabilmesi için acilen büyük miktarlarda ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Bahane üretmenin zamanı değil” demişti.

 

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#Rusya#Ukrayna#Armin Papperger

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