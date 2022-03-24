Hükümet ‘enerji’de anlaştı!

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SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, “Çok uzun ve yoğun bir gece oldu“ derken, ilk defa bir hükümetin ilk 100 gününde bu kadar geniş bir talebi karşılamak zorunda kaldığını ifade etti. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang ise “Mesele vatandaşlarımızı güçlendirmek, ekonomimizi güçlendirmek ve Avrupa’nın bağımsızlığını güçlendirme meselesidir“ dedi. Lang önemli olanın uzun vadede Almanya’yı Rus doğal gazı bağımlılığından kurtarmak olduğunu ifade etti. Koalisyon ortakları doğal gaz tüketimini azaltmak için bundan sonraki kömür santrallarını şimdilik kapatmama konusunda da anlaştı. Ayrıca enerji verimliliğini artırmak için yeni kurulan her ısıtma sisteminin 2024’ten itibaren yüzde 65 yenilenebilir enerjiyle çalıştırılması gerekiyor. Daha önce 1 Ocak 2025’te hayata geçirilmesi öngörülmüştü.

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İŞTE HÜKÜMETİN ENERJİ DESTEKLERİ:

HER ÇALIŞANA 300 EURO

Almanya’da vergi mükellefi her çalışana bir kereliğine mahsus 300 euro enerji desteği verilecek. Destek, bürokrasiye takılmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. 300 euroluk destek primi işverenler tarafından çalışana verilecek ve toplam gelir vergisine tabi tutulacak. Serbest meslek sahipleri ise yıllık gelir vergilerinden 300 euro düşebilecek.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM

Koalisyon ortakları Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra tavan yapan akaryakıtlar konusunda da adım attı. Buna göre benzinin litre başına fiyatı 30 cent düşürülecek. Mazotta ise 14 cent indirim yapılacak. SPD’li Lars Klingbeil, önümüzdeki haftalardan itibaren vatandaşın benzin istasyonlarında indirimi hissedeceğini açıkladı.

SOSYAL YARDIM ALANLARA BİR KERELİK DESTEK

Enerji yardımında sosyal yardım alanlar da unutulmadı. Hartz IV adlı sosyal yardımla geçinenlere bir kereliğine mahsus kişi başına 100 euro ödenecek.

TOPLU TAŞIMADA İNDİRİM

Öte yandan toplu taşıma araçlarını kullanımını teşvik etmek amacıyla otobüs ve tren biletlerinde de indirim yapılacak. Vatandaşların bir kereliğine mahsus olmak üzere 90 gün boyunca, toplu taşıma biletini ayda 9 euroya satın alabilecek. Federal hükümet bu konuda eyaletlere mali destek sağlayacak

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AİLELERE 100 EURO

Koalisyon ortakları ayrıca ailelere bir kereliğine mahsus çocuk başına 100 euro ödeme konusunda da anlaştı.