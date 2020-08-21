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Hürriyet
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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Hükümet endişeli: Nazik tavsiye değil, cezai yaptırımı var

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Hükümet endişeli: Nazik tavsiye değil, cezai yaptırımı var
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Almanya’da korona vakalarında artışın sürmesi hükümeti endişelendiriyor. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert çok açık konuştu: “Kurallara uyun. Bu kurallar devletin nazik bir tavsiyesi değil, cezai yaptırımları olan düzenlemeler” dedi.

ALMANYA’da bir günde yeni korona vaka sayısı 1427. Enfeksiyon sayılarının her geçen gün artması Merkel hükümetini endişelendiriyor. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert bugün Berlin’de hükümetin basın toplantısında korona vakalarının artmaya devam ettiğine dikkat çekti ve şöyle dedi: “Bu endişe verici bir gelişme. Bizi endişelendirmesi gereken bir dinamik oluştu. Salgını kontrol altında tutabilmemiz için her bireye sorumluluk düşüyor. Herkes temkinli olmak ve kurallara uymak zorunda.”

TAVSİYE DEĞİL YASA
Kuralların gerekli yerlerde maske taşıma mecburiyeti, sosyal mesafe ve temizlik olduğunu hatırlatan hükümet Sözcüsü Seibert, özellikle eğlence partisi düzenleyenlerin bu kuralı ihlal ederek, başkalarını tehlikeye attığını belirtti. Riskli bölgelerden dönenlerin de test yaptırma mecburiyeti bulunduğunu, pozitif olanların karantinaya girmek zorunda olduğunu vurgulayan Seibert, “Bunlar devletin nazik tavsiyeleri değil. Bunlar cezai yaptırımları olan yasal düzenlemeler” diye konuştu.

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