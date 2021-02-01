Almanya aşı planını değiştiriyor

ALMANYA’da hükümet 27 Aralık 2020’de başlayan aşı kampanyasına önce 80 yaş üzeri insanlardan başladı. Birinci riskli gruptaki insanlardan sonra ikinci grupta 70-80 yaş arası geliyor. Ancak Almanya Daimi Aşı Komisyonu, AstraZeneca aşısının 18-64 yaş arası gruba yapılmasını tavsiye etti. Bu durumda hükümet yeni bir aşı sıralaması yapmak zorunda kaldı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn şimdi yeni bir aşı düzenlemesi hazırlıyor. AstraZeneca aşılarının bu hafta sonu eyaletlerdeki aşı merkezlerine nakledilmesi gerekiyor. Hükümetin yeni aşı düzenlemesine göre AstraZeneca aşılarında öncelikli gruplar şöyle:

* Klinik çalışanları ve mobil bakıcılar.

* Down Sendromu olanlar.

* Demans hastaları.

* Zihinsel engelliler.

* Polis memurları.

AŞI DURUMU

BioNTech/Pfizer şirketi şimdiye kadar Almanya’ya 3 milyon 345 bin doz aşı sevk etti. Şubat sonuna kadar 3.3 milyon doz aşı daha nakledecek. 2021 sonuna kadar Almanya’ya söz verilen aşı miktarı 60 milyon.

Moderna: Şimdiye kadar 63 bin 600 doz aşı verdi. 34 bin aşı kullanıldı. 13 Şubat tarihine kadar 272 bin 400 aşı daha gelecek. 2021 sonuna kadar Almanya’ya 50.5 milyon doz aşı verilmesi gerekiyor.

AstraZeneca: Hafta sonu nakledilecek. 17 Şubat tarihine kadar Almanya’ya düşen aşı miktarı 1.5 milyon doz. 2021 sonuna kadar 56.5 milyon doz aşı gönderilecek.

J&J ve CureVac: J&J aşısının haziran, CureVac aşısının ise nisan ayında onay alması bekleniyor. İkisinin yaza kadar Almanya’ya vermesi gereken aşı miktarı 100 milyon doz.