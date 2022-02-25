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HABERLERAvrupa Haberleri

Hükümet aşı hedefini tutturamadı

#Almanya Aşı Hedefini Tutturamadı#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER
Hükümet aşı hedefini tutturamadı

Hükümetin ocak ayı için koyduğu 30 milyon yeni aşı hedefine ancak nisan ayında ulaşabileceği belirtildi.

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 ALMANYA’da geçen yıl aralık ayında yeni kurulan hükümet, korona salgıyla mücadele kapsamında ocak ayında 30 milyon yeni aşı hedefi koymuştu. Ancak ocak ayındaki hedef defalarca ertelendi. Milyonlarca euro harcanarak başlatılan aşı kampanyası da beklenen ilgiyi getirmedi. Bu aşılama oranıyla hükümetin ocak ayında hedeflediği 30 milyon aşı kampanyasına en erken nisan ayında ulaşılacağı belirtildi.

NOEL’DE BİLE YÜKSEK AŞILAMA OLMUŞTU
Aşı kampanyasından sorumlu korona kriz masası şefi Carsten Breuer, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, şu andaki aşılamanın çok yavaş ilerlediğine dikkat çekti. Breuer, Noel zamanında bile aşılamanın çok daha yüksek oranda seyrettiğini ifade ederken, “Eğer Noel zamanındaki gibi günlük aşılama sayısı devam etmiş olsaydı o zaman ocak sonunda hedefe ulaşılabilirdi“ dedi.

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ŞİMDİYE KADAR 63,4 MİLYON KİŞİ İLK AŞINI OLDU
Geçen yıl Noel döneminde aşılama sayısı günde 1.6 milyona kadar çıkmıştı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre önceki gün Almanya’da bir günde toplam 148 bin doz aşı yapıldı. Bahar dönemi yaklaştıkça aşılama sayısının da azaldığı belirtildi. Almanya’da şu ana kadar 63.4 milyon insan yani halkın yüzde 76.3’ü en az bir aşı yaptırdı. Bunlardan 62.7 milyonu iki aşısını yaptırırken, 47.2 milyonu da Almanya’da Booster olarak adlandırılan hatırlatıcı üçüncü aşısını yaptırdı. Yaklaşık 19.7 milyon insan da henüz aşı yaptırmadı. Bunun yaklaşık 4 milyonunun 0- 4 yaş aralığında olduğu belirtildi.

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#Almanya Aşı Hedefini Tutturamadı#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER

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