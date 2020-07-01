Hükümet asgari ücrette anlaştı...

SENDİKA, işveren ve ekonomi çevrelerinin temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, aldığı kararla 2022 yılında çalışanlara ödenecek en düşük saat ücretinin 10 Euro 45 Cent olması gerektiğini hükümete önerdi. Buna göre 2021 yılının ocak ayından itibaren önce 9 Euro 50 Cent’te çıkarılacak. Altı ay sonra en düşük saat ücreti 9 Euro 60 Cent olacak. 1 Ocak 2022’da 9 Euro 82 Cent olarak önerilen ücret, 1 Temmuz 2022’de 10 Euro 45 Cent üzerinden çalışanlara ödenecek. Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil de yaptığı açıklamada komisyonun önerisini kabul etiklerini duyurdu. Asgari ücret uygulamasını 2015 yılında hükümet ortağı SPD istedi. Yürütülen yoğun tartışmalar sonunda saat ücreti 8 Euro 50 Cent olarak uygulanmaya başlandı. 1 Ocak 20109’da 9 Euro 19 Cent’e yükseltildi. 1 Ocak 2020’den beri de çalışanlara en düşük saat ücreti 9 Euro 35 Cent üzerinden ödeniyor.