‘Hücreden Düşünceler’le perde açıldı!

BU yıl korona kısıtlamaları nedeniyle daha küçük çapta düzenlenen ve aşılanmış veya enfekte olduktan sonra iyileşenlerin davet edildiği, 4. Tiyatro Köprüsü Festivali’nin açılışı Mahmut Canbay’ın yönettiği, Emrah Demir’in oynadığı ‘Hücreden Düşünceler’ adlı tek kişilik oyunla yapıldı. Bu yıl ifade ve düşünce özgürlüğünün tema alındığı festivalin açılışında konuşan festivalin organizatörü ve Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay ve açılış oyununun dramaturgu Franz Scheurer, günümüzün dünyasında ifade özgürlüğü kısıtlanmasının sadece otoriter ülkelerde değil, Almanya ve diğer Batı ülkelerinde de yaşandığına dikkat çektiler. ‘HOŞGÖRÜ ESASTIR’

İnsanların, ülkelerin birbirleriyle anlaşma ve verimli ilişkiler kurma yolunun hoşgörü olduğuna işaret eden Canbay, “Yaşadığımız Almanya’da farklı kültür, din ve etnik kökenden insanlar bir arada yaşıyor. Hoşgörü insan ilişkilerinde esastır. Sanatın hoşgörü yaymakta rolü büyük olduğunu inanıyorum. Bu bağlamda festivalin de bir katkısı olacağını umuyorum” diye konuştu. EMRAH DEMİR DAKİKALARCA ALKIŞLADI

Aralarında Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekilleri Kazım Abacı ve Güngör Yılmaz’ın da bulunduğu davetliler, birçok başka oyundan tanıdıkları usta oyuncu Emrah Demir’in oynadığı yaklaşık bir saatlik oyunu ilgiyle izlediler. Bazı bölümlerde Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ını çağrıştıran monolog şeklindeki oyunda, Emrah Demir’in etkileyici performansı takdir buldu. Oyun sonunda Emrah Demir dakikalarca alkışlandı. OYUN SONRASI MÜZİKLİ, HALAYLI EĞLENCE

Oyun sonrası verilen resepsiyonda Turan Vurgun – Apo Gülbeyaz’dan oluşan Argos ikilisinin müziği eşliğinde misafirler eğlendiler. Festival çerçevesinde “Qesra Balindeyen Xemgin” (Üzgün Kuşlar Kalesi) adlı Kürtçe oyunu sahneleyecek olan, Belçika’dan Antract Tiyatrosu oyuncu Heja Netirk, spontane şekilde Argos’a eşlik edip Kürtçe, Türkçe ve Almanca parçalar okudu, misafirler dans edip, halay çekti. Almanya, Türkiye ve Belçika’dan grupların Almanca, Türkçe ve Kürtçe oyunlar sahneleyeceği festival 4 Eylül’e kadar sürecek. Festival programı hakkında geniş bilginin www.muttheater.de sitesinden edinilebileceği belirtildi.