Horizons’da Türk rüzgârı

KOZEYBATI İngiltere Türk Toplum Derneği, bir hafta süren festivalde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın destekleriyle halk oyunları gösterisi ve Home Mcr da açılan ‘Yalnız Yürüyemeyiz’ konulu sergiyle yer aldı. Dernek başkanı Gülçin Bulut, festival için bir süredir yüz yüze ve küçük gruplar halinde çok sıkı çalıştıklarını ve kısa zamanda ortaya harika bir gösteri çıkardıklarını söyledi. Dans eğitmeni Filiz Özüm liderliğindeki halk oyunları ekibinin zeybek, horon, kaşık oyunundan oluşan gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile Başkonsolos Utku Atahan da festivale emek verenlere tebrik etti. Hasret Brown öncülüğünde düzenlenen görsel sanatlar atölyesine katılanların eserlerinin sergilendiği ‘Yalnız Yürüyemeyiz’ konulu sergi de festivalde Türkiye’yi temsil etti.

