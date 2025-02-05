HorecaBond Nederland’da Mehmet Saygın Emeksiz’le yeni dönem!

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ÜÇ yıldır başkanlık görevini sürdüren Tarık Saki, görevi devrettiğini duyurarak, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Tarık Saki, başkanlık görevini devretmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “DEİK/DTİK Hollanda Temsilciler Kurulu’ndaki mevcut görevim ve HorecaBond Nederland’daki arkadaşlara da imkân tanımak amacıyla, 3 yıl önce kurucu başkanı olarak başladığım görevimi, genel kurul sonrası veda ederek, başkan seçilen Mehmet Saygın Emeksiz arkadaşıma devrettim. Yeni yönetim kurulumuza başarılar dilerim.”



Yeni başkan olarak seçilen Mehmet Saygın Emeksiz, Horeca sektörüne katkı sağlamak adına geniş kapsamlı projeler hayata geçireceklerini belirtti.Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:Başkan: Mehmet Saygın EmeksizBaşkan Yardımcıları: Ahmet Can, Öztürk ErkmenGenel Sekreter: Sedat AltunbaşTedarik ve İşbirlikleri: Ahmet Bilgi, Bekir Atalan, Hakan BirekulSayman: Orhan AlkanYeni yönetim, Horeca sektöründeki işletmelerin daha avantajlı ve güçlü olmasını sağlamak için önemli projeler geliştirmeyi planlıyor. Bu projeler arasında:Toplu Satın Alma Anlaşmaları: Restoranlara daha ekonomik tedarik fırsatları sağlamak.İstihdam ve Eğitim Programları: Horeca sektörüne yönelik eğitimler düzenleyerek nitelikli iş gücü yetiştirmek.DTIK ve DEIK ile İş Birlikleri: Uluslararası ticari projelerde yer almak ve iş ortaklıklarını güçlendirmek.Türkiye’den Hollanda’ya gelmek isteyen gastronomi sektöründeki markalar için danışmanlık: HorecaBond, Hollanda pazarına giriş yapmak isteyen restoran ve gıda markaları için bir danışmanlık merkezi haline getirilecek.Türk Mutfağının Geliştirilmesi ve Tanıtılması: HorecaBond, Türk mutfağının uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve geliştirmek için çalışmalar yapacak.Hedef Kitleyi Genişletme: HorecaBond’un sadece Türk restoranlarına değil, Hollanda’daki tüm Horeca işletmelerine hizmet sunmasını sağlamak.Yeni yönetim, Horeca sektöründe güçlü bir birlik oluşturmayı ve üyelere daha fazla ekonomik fayda sağlamayı hedefliyor.