×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Holstein Kiel dayanamadı, sahayı terk etti!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Irkçılık#AVRUPADAN HABERLER
Holstein Kiel dayanamadı, sahayı terk etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 10:39

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) 19 yaş altı (U19) Gençlik Ligi’nde oynanan Holstein Kiel ile Hansa Rostock arasındaki karşılaşma, büyük bir skandala sahne oldu. Holstein Kiel’in U19 takımı, deplasmanda oynadığı mücadelede maruz kaldıkları ırkçı saldırılar nedeniyle sahayı topluca terk etti.

Haberin Devamı

HOLSTEIN Kiel kulübü olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Sahada birçok ırkçı hakaretin yanı sıra tribünlerden de ırkçı söylemler geldi” denildi. Ostsee Zeitung’un haberine göre, karşılaşma sırasında futbolculara ‘maymun’ gibi ağır hakaretlerin edildiği iddia edildi. Hansa Rostock Gençlik Takımları Yöneticisi Michael Meier, “Hakem ekibi, tartışmalı pozisyonda herhangi bir ırkçı söylem duyduğuna dair gözlemde bulunmadı. Aynı zamanda biz kulüp yetkilileri ve tribünlerdeki seyirciler de Kiel takımının neden sahayı terk ettiğine dair bir şey fark etmedik” dedi.

VİDEO KAYITLARI İNCELENECEK
Müsabaka, Hansa Rostock’un 4-3 üstünlüğüyle devam ederken, uzatma dakikalarının ilk anında yarıda kesildi. Olayın açığa kavuşturulması için görgü tanıklarının ifadeleri alınacak ve video kayıtları incelenecek. Ostsee Zeitung’un haberine göre, FC Hansa Rostock yetkilileri olayı birlikte değerlendirmek için Holstein Kiel ile iletişime geçti. Holstein Kiel tarafından yapılan açıklamada, “Olayı iç soruşturmaya tabi tutuyoruz ve inceleme sonrasında atılacak adımları değerlendireceğiz” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Irkçılık#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!