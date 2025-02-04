Holstein Kiel dayanamadı, sahayı terk etti!

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HOLSTEIN Kiel kulübü olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Sahada birçok ırkçı hakaretin yanı sıra tribünlerden de ırkçı söylemler geldi” denildi. Ostsee Zeitung’un haberine göre, karşılaşma sırasında futbolculara ‘maymun’ gibi ağır hakaretlerin edildiği iddia edildi. Hansa Rostock Gençlik Takımları Yöneticisi Michael Meier, “Hakem ekibi, tartışmalı pozisyonda herhangi bir ırkçı söylem duyduğuna dair gözlemde bulunmadı. Aynı zamanda biz kulüp yetkilileri ve tribünlerdeki seyirciler de Kiel takımının neden sahayı terk ettiğine dair bir şey fark etmedik” dedi.

VİDEO KAYITLARI İNCELENECEK

Müsabaka, Hansa Rostock’un 4-3 üstünlüğüyle devam ederken, uzatma dakikalarının ilk anında yarıda kesildi. Olayın açığa kavuşturulması için görgü tanıklarının ifadeleri alınacak ve video kayıtları incelenecek. Ostsee Zeitung’un haberine göre, FC Hansa Rostock yetkilileri olayı birlikte değerlendirmek için Holstein Kiel ile iletişime geçti. Holstein Kiel tarafından yapılan açıklamada, “Olayı iç soruşturmaya tabi tutuyoruz ve inceleme sonrasında atılacak adımları değerlendireceğiz” denildi.