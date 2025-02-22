×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Holokost Anıtı’nda bıçaklı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Holokost Antı#AVRUPADAN HABERLER
Holokost Anıtı’nda bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 10:23

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Yahudi soykırımını unutturmamak için yapılan Holokost Antı’ndaki bıçaklı saldırıda İspanyol bir turist ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Berlin Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, tarihi Brandenburg Kapısı’nın bitişiğindeki Holokost Antı’nda dün akşam saat 18.00’e doğru bir saldırgan anıtı ziyaret eden bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, İspanyol olduğu belirlenen ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki İspanyol’un derhal ameliyat edildiği ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra olay yeri yakınlarında eli kanlı bir gencin gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıyla ilgili detayların henüz saptanamadığı da açıklandı. Kimliği ve uyruğu açıklanmayan saldırganın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Holokost Anıtı’nda bıçaklı saldırı

Holokost Anıtı’nda bıçaklı saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Holokost Antı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!