Holokost Anıtı’nda bıçaklı saldırı

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Berlin Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, tarihi Brandenburg Kapısı’nın bitişiğindeki Holokost Antı’nda dün akşam saat 18.00’e doğru bir saldırgan anıtı ziyaret eden bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, İspanyol olduğu belirlenen ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki İspanyol’un derhal ameliyat edildiği ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra olay yeri yakınlarında eli kanlı bir gencin gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıyla ilgili detayların henüz saptanamadığı da açıklandı. Kimliği ve uyruğu açıklanmayan saldırganın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.