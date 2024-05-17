Hollanda’nın yeni göç politikası Almanya’da endişe yarattı

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UZLAŞMAYA varılan koalisyon anlaşmasına göre “Mobil gözetim önlemlerinin, sınır kontrollerinin ve sınır gözetiminin yapısal olarak sıkılaştırılması” istenildi ve “Kara sınırı kontrollerinde bulunan düzensiz göçmenler derhal Almanya ve Belçika’ya geri gönderilecek...” ifadesi yer aldı. Bu plan hayata geçerse, Almanya’dan Hollanda’ya gitmeye çalışan sığınmacıların derhal geri çevrileceği anlamına geliyor.

ÇOK ÖNEMLİ ETKİSİ OLACAK

FDP Federal Meclis üyesi Otto Fricke Politico yayınına verdiği demeçte Almanya’nın bunun etkilerini hissedeceğini belirterek, “Düzenlemelerin Almanya-Hollanda sınır bölgesi üzerinde de önemli bir etkisi olacak, çünkü mültecilerin geri gönderilmesi artacak. Yeni koalisyon anlaşması “göç söz konusu olduğunda yakından ve eleştirel bir şekilde incelenmelidir” dedi. Sol-liberal Belçikalı AB politikacısı Guy Verhofstadt X hesabından “Hollanda dışındaki Wilders hayranları, alkışlarınızı tutun. Yakında sığınmacıları ülkenize itecek ve ardından AB çapında çözüm bulma girişimlerini engelleyecek” paylaşımını yaptı. Wilders’ın PVV partisinin yanı sıra, eski Başbakan Mark Rutte’nin (57) sağcı liberal VVD’si, yeni sağcı muhafazakâr NSC ve çiftçi partisi BBB koalisyon hükümeti konusunda uzlaştı.