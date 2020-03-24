Hollandalı gurbetçinin imdadına Kırşehir’li sağlıkçılar yetişti

KIRŞEHİR Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir mahallede eşiyle yaşayan Ganime Yavaş, Hollanda’daki oğlu Altan Yavaş’ı arayarak, hasta olduğunu ve evden çıkamadığını söyledi. Altan Yavaş da elektronik posta yoluyla Kırşehir Sağlık Müdürlüğü’ne ulaşarak, annesine yardımcı olunmasını istedi. İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yaşlı karı-kocaya ulaşarak müdahale etti. Ganime Yavaş ve 80 yaşındaki eşini muayene ederek tetkiklerini gerçekleştiren ekip, ciddi sağlık sorunuyla karşılaşmadı. Ekipler, Altan Yavaş’ı arayıp, anne ve babasının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.