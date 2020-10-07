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Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Hollandalı eşinden olan ikiz kızlarına hasret yaşıyor

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Hollandalı eşinden olan ikiz kızlarına hasret yaşıyor
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan adam, Hollandalı eski eşinden olan ikiz kızlarını 23 yıldır göremiyor. Bir gün eve geldiğinde kilidin değiştirildiğini fark eden ve eşine sorduğunda üç ay önce eşinin kendisini boşandığını öğrenen çaresiz adam, izlerini kaybettiği kızlarının gençlik fotoğrafıyla avunuyor.

Hollandalı eşinden olan ikiz kızlarına hasret yaşıyorMANAVGAT Kumköy turizm bölgesinde bir deri mağazasında çalışan Abdülkadir Bektaş (54), 1985 yılında çalışmak için Hollanda’ya geldi. 1986 yılında Hollandalı bir kadınla tanışan ve evlenen Bektaş’ın 1987 yılında ise ikiz kızları oldu. Kızları henüz 6 aylıkken eşinden boşanan Bektaş, Türkiye’ye döndüğü 1997 yılından bu yana kızlarını göremedi.

HİÇ HABER ALAMADIM
Evliliklerinden, Sevgi ve Selma adında iki kız çocuğunun olduğunu anlatan Bektaş, “Kızlarım 6 aylıkken bir gün eve geldiğimde evin anahtarının değiştirilmiş olduğunu gördüm. Eşim bana artık bu evde yaşayamayacağımı, beni 3 ay önce boşadığını söyledi. Neye uğradığımı anlayamadım. Ama yabancı bir ülkede olduğum için de bir şey yapamadım. Hollanda’da kaldığım 7 yıl boyunca kızlarımı haftada 1 gün 1’er saatliğine gördüm. 1997 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. O tarihten beri kızlarımı ne yaptıysam göremedim ve haber alamadım” dedi.

YARDIM İSTİYORUM
Hollanda’da kaldığı süre zarfında ikinci evliliğini yaptığını belirten Bektaş, “İkinci evliliğimden olan kızım kardeşlerini bulup bir kez görüşmüş. Gizlice onların fotoğrafını çekip bana gönderdi. Ama o da artık göremiyormuş. Kızımın gönderdiği fotoğraftan ikiz kızlarımla hasret gideriyorum. Kızlarıma kavuşmak için yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Hollandalı eşinden olan ikiz kızlarına hasret yaşıyor

 

 

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