Hollanda’dan emekli göçmene kötü haber

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ÖNERGENİN temelinde, ‘Inwonerschapsfictie’ adı verilen bir düzenleme yer alıyor. Bu düzenlemeye göre, Hollanda’dan ayrılan kişilerin ülkeyi terk ettikten sonra dahi gelir vergisi ödemeye devam etmesi gerekiyor. Yani bu kişiler, başka bir ülkede yaşıyor olsalar bile Hollanda’da yaşıyormuş gibi vergilendiriliyor. Bu uygulamanın amacı, Hollanda’da kamusal hizmetlerden yararlanan varlıklı bireylerin, başka bir ülkeye taşındıktan sonra vergi yükümlülüğünden tamamen kaçınmalarını önlemek ve vergi yükünü daha adil bir şekilde dağıtmak. Önerge, özellikle düşük vergili ülkelere göç eden varlıklı bireyleri hedef alarak göç ettikten sonra da Hollanda toplumuna katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu durum, özellikle Hollanda dışına taşınarak vergiden kaçmayı planlayan kişiler için ciddi bir engel teşkil edebilir. Hükümetin, farklı seçenekleri değerlendirip 2024 yılı bitmeden Meclis’e bilgi vermesi bekleniyor.

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‘HAYIR OYU KULLANDIK’

DENK Partisi milletvekili Doğukan Ergin ise önerge hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu önerge, yurt dışına taşınan vatandaşların Hollanda’ya vergi ödemeye devam etmesini talep ediyor. Ancak bu durum, kişisel özgürlüklere aykırı ve ekonomik açıdan zararlı sonuçlar doğurabilir. Özellikle uluslararası alanda yetenekli bireylerin ülkeden ayrılmasını hızlandırabilir ve uzun vadede Hollanda ekonomisine olumsuz etkileri olabilir. Biz, serbest dolaşım hakkını savunuyoruz ve vatandaşlarımızın özgürlüklerinin ihlal edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bu önergeye ‘Hayır’ oyu kullandık.”