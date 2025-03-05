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Hollanda’dan dron hamlesi! Ukrayna’yı da destekleyecek 700 milyon Euro’luk yatırım!

Güncelleme Tarihi:

#İnsansız Hava Aracı#Dron#Hollanda
Hollanda’dan dron hamlesi Ukrayna’yı da destekleyecek 700 milyon Euro’luk yatırım
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 18:39

Hollanda, Ukrayna’nın savunmasını da desteklemeyi amaçlayan 700 milyon Euro’luk insansız hava aracı (dron) yatırım paketi hazırladığını duyurdu.

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HOLLANDA Başbakanı Dick Schoof, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Schoof, Zelenskiy ile görüşmesinde, Londra’daki toplantının ardından Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi. Hollanda’nın 700 milyon Euro’luk dron paketinin detaylarının ele alındığını vurgulayan Schoof, “Bu yatırımın önemli bir kısmı Ukrayna’nın kendi savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik olacak” açıklamasında bulundu. Schoof, “Rusya’nın devam eden saldırgan tutumuna karşı Ukrayna’nın yanında durmaya devam edeceğiz. Bu desteğimiz sadece askeri alanda değil, aynı zamanda siyasi, finansal ve manevi alanlarda da sürecek” ifadelerini kullandı.

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#İnsansız Hava Aracı#Dron#Hollanda

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