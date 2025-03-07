×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Hollanda’dan ‘acil durum’ tavsiyesi: ‘72 saat..’

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Acil Durum#AVRUPADAN HABERLER
Hollanda’dan ‘acil durum’ tavsiyesi: ‘72 saat..’
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 11:54

Hollanda hükümeti, vatandaşlarının savaş, siber saldırı veya afet durumunda 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmesi gerektiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel, X platformundaki paylaşımında, vatandaşlarına acil durumlara hazırlıklı olması çağrısı yaptı. Van Weel, “Hollanda, Avrupa’nın tavsiyesini izliyor. Her Hollandalı siber saldırı, felaket veya savaş durumunda 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmelidir” ifadesini kullandı. Paylaşımında, “Dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor” diyen van Weel, acil durumlarda hükümetin lojistik, elektrik, su, gıda, sağlık hizmetleri ve kamu yönetimini hayati öneme sahip öncelikli sektörler olarak belirlediklerini vurguladı. Bakan van Weel, Soğuk Savaş dönemini örnek göstererek, şöyle devam etti: “O zamanlar hava saldırısı alarmı çaldığında ne yapılması gerektiğini biliyorduk. Vatandaşların acil durumlarda yerine getirmesi gereken görevleri vardı. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra savunmayı azalttık ve aynı zamanda tüm sivil dayanıklılığı ortadan kaldırdık.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Acil Durum#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!