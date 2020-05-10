DHA
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Hollanda’daki Türklerden ramazan yardımı
Hollanda’da Türklerden oluşan bir grup bir araya gelerek ramazan ayı için topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
HOLLANDA’nın Zaandam şehrinin Poelenburg semtinde bir araya gelen İslam Ben Handdou, Melek Doğru, Büşra Gökalp, Hilal Koyuncu, Gizem Çelebi, Hasret Çelebi, Cazibe Uçar ve Neslihan Dulkadir adlı çoğunlu Türklerden oluşan 8 kişilik grup geçen hafta internet üzerinden başlattıkları yardım kampanyasıyla hazırladıkları ramazan erzaklarını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
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