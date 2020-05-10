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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

Hollanda’daki Türklerden ramazan yardımı

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Hollanda’daki Türklerden ramazan yardımı
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Hollanda’da Türklerden oluşan bir grup bir araya gelerek ramazan ayı için topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

HOLLANDA’nın Zaandam şehrinin Poelenburg semtinde bir araya gelen İslam Ben Handdou, Melek Doğru, Büşra Gökalp, Hilal Koyuncu, Gizem Çelebi, Hasret Çelebi, Cazibe Uçar ve Neslihan Dulkadir adlı çoğunlu Türklerden oluşan 8 kişilik grup geçen hafta internet üzerinden başlattıkları yardım kampanyasıyla hazırladıkları ramazan erzaklarını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Hollanda’daki Türklerden ramazan yardımı

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