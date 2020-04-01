Hollanda’da virüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

HASTANE yetkilileri, kadının diğer hastalar için ‘umut kıvılcımı’ olduğunu ifade etti. Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi’ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Kadının şikâyetlerinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.