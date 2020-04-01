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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 01.04.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Hollanda’da virüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

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Hollanda’da virüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti
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Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan koronavirüs salgınında iyi haberler de geliyor. Hollanda’da 101 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi.

HASTANE yetkilileri, kadının diğer hastalar için ‘umut kıvılcımı’ olduğunu ifade etti. Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi’ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Kadının şikâyetlerinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.

 

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