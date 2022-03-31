Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı

#Hollanda#Hollanda’Da Türk İki Kardeşe Restoranda Silahlı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı

Hollanda’da bir restoranda yemek yiyen Türkiye kökenli iki kardeş, uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Zwolle kentinde Zwolle kentinde dün yerel saatle 18.00 sıralarında bir restorandan silah sesleri yükseldi. Yıllardır Zwolle ve çevresinde birçok restoran işleten Türkiye kökenli kardeşler A.T. ve H.T., yemek yedikleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bir görgü şahidinin ifadesine göre, restorana gelerek yemek siparişi veren bir kişi, o esnada restoranda yemek yiyen A.T. ve H.T.’nin karşı masasına oturdu. Daha sonra iki kardeşe ateş açan saldırgan, restorandan koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki kardeş hayatını kaybetti. Saldırının ardından restoranda bulunanlar panikle dışarı çıktı. Polis, bölgeyi güvenlik koridoruna alarak olayla ilgili çalışma başlattı.

Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı
Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı

Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı
Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı

Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı
Hollanda’da Türk iki kardeşe restoranda silahlı saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Hollanda’Da Türk İki Kardeşe Restoranda Silahlı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna