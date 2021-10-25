Hollanda’da ‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ sergisi

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NDSM Fuse Sanat Merkezi’ndeki etkinliğe, Hollandalı ve Türk sanatseverlerin yanı sıra Türkiye’nin misyon temsilcileri de katıldı. Avrupa’nın farklı şehirlerinden sergiye katılan Türk sanatçıları, eserlerini görmeye gelen ziyaretçilerle tanışıp sorularını yanıtladı. Etkinliği organize eden ressam ve ebru sanatçısı Okan Akın, hedeflerinin Avrupa’daki Türk sanatçıların eserlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti. Hollandalıları Türk sanatçılarla tanıştırmayı amaçladığını aktaran Akın, “Avrupa’nın farklı kentlerinde yaşayan 37 Türk sanatçı bu sergide bir araya geldi” dedi.