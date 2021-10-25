Hollanda’da ‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ sergisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MOSSAD ajanının ifadesi ortaya çıktı Yalan makinesi ayrıntısı... Oda içinde oda vardıMOSSAD ajanının ifadesi ortaya çıktı! Yalan makinesi ayrıntısı... 'Oda içinde oda vardı'#MİT
Yunanistan yerinde durmuyor Doğu Akdenizde ortak tatbikatYunanistan yerinde durmuyor! Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat#Yunanistan
Kadıköyde maçın ardından... Çok kötü, son derece yetersizKadıköy'de maçın ardından... 'Çok kötü, son derece yetersiz!'#Fenerbahçe
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizleri düştüKamu bankaları açıkladı! Kredi faizleri düştü#Kredi Faizi
PCR testinde büyük sahtekarlık Şeytanın bile aklına gelmezPCR testinde büyük sahtekarlık! Şeytanın bile aklına gelmez#İstanbul
Okul öncesi eğitimde yeni dönem Bakan Özer detayları Hürriyete anlattıOkul öncesi eğitimde yeni dönem! Bakan Özer detayları Hürriyet'e anlattı#Mahmut Özer
Her detayı korkunç: Üç çocuk ve bir iskeletHer detayı korkunç: Üç çocuk ve bir iskelet!#ABD
Yüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli olduYüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli oldu#Kış Turizmi
Dünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecekDünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecek!#Koronavirüs
NASA dan UFO itirafı Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyorNASA 'dan UFO itirafı! Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyor#NASA
Pınar Altuğu kızdıran yorum: Bu benim bedenimPınar Altuğ'u kızdıran yorum: Bu benim bedenim!#Pınar Altuğ
Beyoğlu’nda hareketli anlar... Kurşun yağdırdı, polis üzerine atladıBeyoğlu’nda hareketli anlar... Kurşun yağdırdı, polis üzerine atladı#Polis
Büyükelçiler krizinde bir ihtimal daha varBüyükelçiler krizinde bir ihtimal daha var#Osman Kavala
Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyorMeteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyor!#Meteoroloji
Özcan Denizi darp etmekle suçlanan Feyza Aktan, kavganın perde arkasını anlattıÖzcan Deniz'i darp etmekle suçlanan Feyza Aktan, kavganın perde arkasını anlattı#Feyza Aktan
HABERLERAvrupa Haberleri

Hollanda’da ‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ sergisi

#Hollanda#‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ Sergisi#Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan
Hollanda’da ‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ sergisi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen ‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ sergisi açıldı.

Haberin Devamı

NDSM Fuse Sanat Merkezi’ndeki etkinliğe, Hollandalı ve Türk sanatseverlerin yanı sıra Türkiye’nin misyon temsilcileri de katıldı. Avrupa’nın farklı şehirlerinden sergiye katılan Türk sanatçıları, eserlerini görmeye gelen ziyaretçilerle tanışıp sorularını yanıtladı. Etkinliği organize eden ressam ve ebru sanatçısı Okan Akın, hedeflerinin Avrupa’daki Türk sanatçıların eserlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti. Hollandalıları Türk sanatçılarla tanıştırmayı amaçladığını aktaran Akın, “Avrupa’nın farklı kentlerinde yaşayan 37 Türk sanatçı bu sergide bir araya geldi” dedi.

Hollanda’da ‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ sergisi

Hollanda’da ‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ sergisi

Sergiyi ziyaret eden Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, etkinliğin düzenlendiği merkezin eskiden Türk vatandaşlarının da konakladığı bir tersane olduğunu belirterek, “Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen Türk sanatçıların eserlerinin böyle tarihi bir mekanda sergileniyor olması çok güzel ve gurur verici” diye konuştu. Hollanda, Almanya ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’nın farklı kentlerinden gelen Türk sanatçıların çeşitli sanat eserlerinin yer aldığı sergi 6 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.
Hollanda’da ‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ sergisi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#‘Türk Çağdaş Sanatçılar’ Sergisi#Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!