Hollanda’da sağnak yağışa rağmen Hasan Gedik’in cenazesine yoğun katılım

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HOLLANDA Türk Federasyonu Başkanı Murat Gedik ve Nijmegen Türk Kültür Merkezi Başkanı Serkan Gedik’in dün vefat eden 78 yaşındaki babaları Hasan Gedik’in cenazesi, öğle namazı sonrası Nijmegen Türk Kültür Merkezi avlusunda kılındı. Cenaze namazına T.C. Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, DENK Partisi milletvekili Doğukan Ergin, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin, Almanya Türk Federasyonu Başkanı Şentürk Doğruyol, Hollanda Türk Federasyonu yöneticileri, federasyona bağlı teşkilat başkanları, iş insanları, STK temsilcileri ve Nijmegen’de yaşayan cemaat katıldı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEKCemaatten helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınan merhum Hasan Gedik’in naaşı memleketi Kırşehir’in Kaman ilçesi Demirli köyüne defnedilecek. Hollanda Federasyon Başkanı Murat Gedik, “Nijmegen kentine uzun yıllar evvel gelen, 55 yıldır Hollanda’da yaşayan, dört çocuk sahibi babamız rahmetli Hasan Gedik çocuklarına Hollanda’da ana vatanınızı, dilinizi, dininizi, örf ve adetlerinizi asla unutmayacaksınız, Türkiye’nin bayrağına saygı gösterip sahip çıkacaksınız. Vatansız insan olmaz. Devlet yaşarsa insanlarda yaşar diyerek nasihatlarda bulunurdu. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Bizleri buraya gelerek onore eden herkese teşekkür ederiz” dedi.