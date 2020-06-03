Hollanda’da sağlık çalışanlarına ayetli destek

MİLLİ Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) altında faaliyet gösteren 4 cami ve İslam Color Vakfı yöneticileri tarafınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde ülke tarafından belirlenen tedbir kurallarına uyarak mücadele eden halka destek olmak için merkez istasyonu gibi insanların yoğun olduğu bölgelerdeki otobüs duraklarına “Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” ayeti asıldı. NIF Kurumsal İletişim Başkanı Kenan Aslan, bu süreçte Kovid-19 mücadelesi veren halkla dayanışmanın amaçlandığını söyledi. Ayet ve mesajın iki kentte 50 farklı durakta asılı olduğunu ve bunun bugünden itibaren 16 Haziran’a kadar kalacağını belirten Aslan, şunları kaydetti: “Kur’an-ı Kerim’in 5’inci suresinin 32’nci ayeti ve #HoudvolNL (Dayan Hollanda) ve #Samensterk (Beraber güçlüyüz) hashtagleri ile toplum olarak tedbir kurallarına uyarak Kovid-19 mücadelesi verdiğimizden dolayı gurur duyduğumuzu göstermek için yaptık. Herkesin sabırlı olup biraz daha dayanmasını temenni ediyoruz.” ‘İLK ÖZÇEKİME ÖDÜL’

Otobüs duraklarına asılan afişlerin yanı sıra sosyal medyadan da kampanya başlattıklarını belirten Aslan, şöyle konuştu: “İnsanların sosyal medya üzerinden ayetlerin asılı olduğu duraklardan birini bulup önünde öz çekim yaparak bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Durağı bulup belirlenen hashtagler ile ilk özçekim yapan kişi ödüllendirilecek. Sağlık personelleri koronavirüsten dolayı insanların sağlığı için çok zahmet çekiyor ve zaman zaman uykusuz kalıyorlar. Biz de bunun için kendilerine nasıl teşekkür edebiliriz diye düşündük ve hastanenin karşısındaki otobüs durağına İngilizce ve Hollandaca durumla bağlantılı bir ayetin asılmasına karar verdik. Normalde onlar bizi motive ediyorlar, bu süreçte ise onların motivasyona ihtiyacı var. İnanç farkı gözetmeksizin ayletle teşekkür ederek onları motive etmeye çalıştık. Ayrıca ülkede yaşayan Müslümanlar olarak bu toplumda bir yerimiz olduğunu da göstermiş olduk.”

