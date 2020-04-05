Hollanda’da sağlık çalışanlarına ayetle teşekkür

İngilizce yazılan afişte, Maide Suresi’nden “Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur” ayeti yer aldı. Afişte yer alan ayetin altına ise “Sağlık çalışanlarına teşekkürler” ifadesi yazıldı. Amersfoort Rahman Camii tarafından yapılan açıklamada, afişin bir hafta boyunca durakta asılı kalacağı belirtildi.