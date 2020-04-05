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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Hollanda’da sağlık çalışanlarına ayetle teşekkür

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Hollanda’da sağlık çalışanlarına ayetle teşekkür
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Hollanda’daki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Amersfoort Rahman Camii yetkilileri, Meander Hastanesinin karşısındaki otobüs durağına asılan afişle korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İngilizce yazılan afişte, Maide Suresi’nden “Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur” ayeti yer aldı. Afişte yer alan ayetin altına ise “Sağlık çalışanlarına teşekkürler” ifadesi yazıldı. Amersfoort Rahman Camii tarafından yapılan açıklamada, afişin bir hafta boyunca durakta asılı kalacağı belirtildi.

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