Hollanda’da rekor düzeyde ‘ırkçılık ve ayrımcılık’ başvurusu

HOLLANDA İnsan Hakları Enstitüsü, yayımladığı 2020 ayrımcılık raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, 2020’de kamu görevlileri tarafından 638 olayda ayrımcılık yapıldığı şüphesiyle enstitüye başvurulduğu belirtildi. Açıklamada, bu sayının 2019’da 535 olduğu, geçen yılki başvuruların 144’ünün ırkçılık nedeniyle yapıldığı ifade edildi. 2020’de enstitüye ayrımcılıkla ilgili 3 bin 581 soru gönderildiği aktarılan açıklamada, bunların 535’inin ırkçılıkla ilgili, 468’inin ise koronavirüs salgını sürecindeki tedbirlerin uygulanmasındaki ayrımcılıklara ilişkin olduğu bildirildi.

ÇOCUK BAKIM YARDIMI SKANDALI

Açıklamada, ırkçılık suçlamasıyla şikâyet edilen kurumlarının yüzde 80’inin muhataplarından özür dilediği ya da tazminat ödediği belirtildi. Enstitü Başkanı Adriana van Dooijeweert, basına yaptığı açıklamada, rapordaki vakalar arasında ülkedeki ‘çocuk bakım yardımı skandalı’ sebebiyle ayrımcılığa uğrayanların da yer aldığını söyledi. Van Dooijeweert, elde ettikleri bulguların kendilerini ülkede ‘kurumsal ırkçılığın’ kapsamını araştırmaya yönelttiğini ifade ederek “Toplumda bir sorun ortaya çıktığında bunu rakamlarda görebiliyoruz” dedi. Hollanda’da ayrımcılık ve insan hakları ihlaline uğrayanlar, 2012’de bağımsız idari kurum olarak kurulan Hollanda İnsan Hakları Enstitüsüne başvurabiliyor.