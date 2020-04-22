Hollanda’da ligler için kötü haber...

BAŞBAKAN Mark Rutte, yaptığı basın açıklamasında, 11 Mayıs’ta açılacak ilkokullarda eğitimin bir gün bir grup diğer gün diğer grup olacak şekilde sürdürülebileceğini belirtti. “Önlemleri tamamen kaldırmak çok tehlikeli olur” diyen Rutte, toplu etkinliklere ilişkin yasağın ise 1 Eylül’e kadar devam edeceğini ifade etti. Kreşler ve özel eğitim merkezleri 11 Mayıs, orta eğitim kurumları ise 1 Haziran’da eğitime başlayacak. Bu kapsamda 18 yaşın altındaki öğrenciler için 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 28 Nisan’dan itibaren açık alanlarda spor yapılabilecek. Rutte, bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ve yakın mesafe çalışanlar için geçerli kısıtlamaların 20 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirtti.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu da (KNVB), Kovid-19 salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi. Federasyonun bu konuda UEFA’ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül’e kadar yasaklandığını açıklamıştı.