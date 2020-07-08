Hollanda’da konteynerda işkence odaları bulundu

HOLLANDA polisi, nakliye konteynerleri içine gizlenmiş işkence odalarını ve hücreleri ortaya çıkardı. Rehin alma, ciddi taciz, gasp ve suç örgütüne katılım planlaması şüphesiyle altı kişinin tutuklandığını açıklandı. Polis baskını, EncroChat üzerinde yer alan şifreli mesajlarının kırılmasıyla ortaya çıktı. Polisin verdiği ilk bilgilere göre bir tür çete, rakip çete üyelerini rehin alıp, işkence yapmak için konteynerler içine işkence odaları kurduğu iddia edildi. Çetenin elinde ayrıntılı bir planın olduğu bilgisi üzerine baskının düzenlendiği açıklandı.

Yetkililere göre 7 konteynerın içinde işkence odaları ve hücreler bulduktan sonra, kaçırma ve saldırı şüphesiyle en az 6 kişi tutuklandı. Operasyon 22 Haziran’da Hollanda-Belçika sınırında bulunan Wouwse Plantage’da yapıldı. Online olarak paylaşılan görüntülerde bir dişçi koltuğu, pense, neşter ve tavana tutturulmuş kelepçeler dahil pek çok işkence aleti dikkat çekiyordu. Polis, odaların ses yalıtımlı olduğunu da doğruladı. Polise göre, işkence aletleri potansiyel mağdurlarda kullanılmadan önce ele geçirildi.





POLİS SÜSÜ VERECEKLERMİŞ

Polis ayrıca Rotterdam şehrinde de suçluların kullanacağını düşündüğü başka bir gizli yer daha keşfetti. O mekanda da toplamda 25 silah, polis üniformaları ve teçhizatları ele geçirildi. Zanlıların kurbanları kaçırmak için kendilerini polis memuru süsü verecekleri iddia edildi. Yetkililer 6 kişinin adam kaçırma, rehin alma, ciddi taciz, gasp ve suç örgütüne katılım planlaması şüphesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı. Ayrıca bunlardan ikisinin de silah bulundurma yüzünden yargılanacağı açıklandı.