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Hollanda’da kamuya ait cihazlarda DeepSeek’in kullanımı yasaklandı

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#HOLLANDA#Zsolt Szabo#Deepseek
Hollanda’da kamuya ait cihazlarda DeepSeek’in kullanımı yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 12:48

Hollanda’da hükümete ait cihazlarda, Çinli şirket DeepSeek’in yapay zeka uygulamasının kullanımına yasak getirildi.

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HOLLANDA’da Kamu Yayın Kuruluşu (NOS) haberine göre, Dijitalleşme ve Krallık İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zsolt Szabo, DeepSeek’in hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklandığını belirtti. Yapay zeka uygulaması DeepSeek “casusluk eğilimli bir uygulama” olarak nitelendirilerek, bu nedenle kamu cihazlarında kullanımının yasaklandığı kaydedildi. DeepSeek’in kullanım yasağının merkezi hükümet cihazları için geçerli olduğu ve yerel yönetimlerin çalışanlarına yönelik benzer bir kısıtlamayı kendilerinin getirebileceği ifade edildi. Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumundan geçen hafta yapılan açıklamada DeepSeek’in dikkatli ve temkinli kullanılması çağrısında bulunulmuştu.

DİĞERLERİNE GÖRE DÜŞÜK MALİYETLİ
Çin’de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i, 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü. Dünya çapında, kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu. ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya, Avustralya, Tayvan ve Güney Kore DeepSeek hakkında benzer Hollanda ile benzer kararlar almıştı.

 

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#HOLLANDA#Zsolt Szabo#Deepseek

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