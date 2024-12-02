Hollanda’da iş göçünün 60. yılı kutlanmaya devam ediliyor

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KUTLAMA, Apeldoorn Belediye Başkanı Ton Heerts’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, T.C. Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Wageningen Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Bedir Tekinerdoğan, tarihçi ve eski eyalet meclis üyesi Zafer Aydoğdu, TİCDF eski başkanı ve eski Apeldoorn Belediye Meclis Üyesi Ayhan Tonca ile diğer davetliler katıldı. Belediye Başkanı Satijn Ton Heerts, yaptığı konuşmada Hollanda Türk toplumunun ülkenin gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti. “Misafirlik dönemi sona erdi. Artık Hollanda Türk toplumu, Hollanda’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Hollanda’ya gelişinizin 60. yılı kutlu olsun” diyerek duygularını ifade etti.

‘MİSAFİRLİK DÖNEMİ ARTIK SONA ERDİ’

T.C. Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, konuşmasında Belediye Başkanı ve Yasemin Hanım’a bu anlamlı davet için teşekkür etti. Ayrıca, Hollanda ile Türkiye arasındaki dostluğun ve diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladıklarını vurguladı. Hollandalı yatırımcıların hâlâ Türkiye’de en fazla yatırımı yapan gruplar arasında olduğunu belirten Cengiz, davetlilere de etkinliğe katılımları için teşekkürlerini iletti. Profesör Bedir Tekinerdoğan, konuşmasında göçün 60. yılının yanı sıra Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını da kutladıklarını belirtti. “Misafirlik dönemi artık sona erdi. Haklarımız kadar sorumluluklarımızın da farkında olmalıyız” diyen Tekinerdoğan, özellikle eğitimin önemine vurgu yaptı. Bu anlamlı günü organize eden eski milletvekili Yasemin Cegerek, konuşmasında başta Belediye Başkanı ve Başkonsolos olmak üzere tüm katılımcılara kısa sürede davete icabet ettikleri için teşekkür etti. Göçün ilk yıllarında 65 bin olan Türk toplumunun bugün yarım milyona ulaştığını belirten Cegerek, Hollanda Türk toplumunun artık hayatın her katmanında yer aldığını ve Hollanda’nın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.