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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Hollanda’da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi

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Hollanda’da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, çeşitli azınlık grupları ile aktivistler, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenledi.

FARKLI din ve ırka mensup binlerce kişi, Hollanda’daki ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı Amsterdam’ın güneydoğusunda yer alan Nelson Mandela Park’ta toplandı. Göstericiler, ‘Siyahların hayatı değerlidir’, ‘Beyazların suskunluğu zulümdür’, ‘Nefes alamıyorum’, ‘Adalet yoksa barış da yok’ ve ‘Polis şiddetine hayır’, ‘Irkçılığı durdur’, ‘İslamofobiyi durdur’, ‘Herkes eşittir’ ve ‘Irkçılık bir fikir değildir’ yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, ‘Irkçılığa hayır de’ ve ‘Siyahların hayatı değerlidir’ sloganları attı. Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenden eylemcilerin katıldığı gösteride, ‘Irkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır’ mesajı verildi. Dünyada ırkçılığın hâlâ devam ettiğine işaret edilen konuşmalarda, Hollanda polisinin Surinam, Afrikalı ve Müslüman gruplara yönelik ayrımcılık yaptığı hatırlatıldı.

Hollanda’da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi

Müslüman azınlıklar adına yapılan konuşmada, bütün insanlığın Adem’den geldiği ve herkesin eşit olduğu vurgulandı. Gösteride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyuldu. Geçen hafta düzenlenen gösteri, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eleştirilere neden olmuştu. Az sayıda polisin görev aldığı gösteri, olaysız sona erdi.

Hollanda’da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi

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