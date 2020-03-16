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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.03.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

Hollanda’da da okullar tatil

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Hollanda’da da okullar tatil
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Hollanda İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde okulların bugünden itibaren 6 Nisan’a kadar tatil edildiğini açıkladı.

HOLLANDA hükümeti, ülke genelinde yaygınlaşan koronavirüs vakalarının ardından olağanüstü toplandı. Slobs, düzenlediği basın toplantısında, okulların 6 Nisan’a kadar tatil edildiğini ve çocuk bakım merkezlerinin de kapalı kalacağını duyurdu.

MARKETLERDE ’YAĞMALAMAYI DURDURMA’ TAVSİYESİ
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins da okulların tatil edilmesinin yanı sıra yerel saatle 18.00’den itibaren spor kulüpleri, kafe ve restoranların da kapatılacağını kaydetti. Halka ‘marketlerde yağmalamayı durdurma’ tavsiyesinde bulunan Bruins, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ÖLÜ SAYISI 20’YE ÇIKTI
Hollanda Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 176 kişi artarak bin 135’e, ölü sayısının ise 12’den 20’ye yükseldiğini duyurdu.

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