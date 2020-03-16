Hollanda’da artık saatte 100 kilometre

HOLLANDA Bayındırlık ve Su İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, geçen yıl kasım ayında alınan, 06.00-19.00 saatleri arasında otoyollarda hız sınırını saatte 100 kilometreye düşüren kararın bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı belirtildi. Açıklamada, yeni hız sınırı uygulamasının ülkedeki otoyolların yüzde 60’ından fazlasını kapsadığı ve yaklaşık 4 bin hız levhasının değiştirildiği belirtildi. Öte yandan 19.00-06.00 saatleri arasındaki azami hız sınırı 130 kilometrede kalmaya devam edecek.