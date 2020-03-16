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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.03.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Hollanda’da artık saatte 100 kilometre

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Hollanda’da artık saatte 100 kilometre
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Hollanda’da çevreyi korumak için otoyollarda hız sınırını gündüz saatte 130 kilometreden 100 kilometreye düşüren karar yürürlüğe girdi.

HOLLANDA Bayındırlık ve Su İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, geçen yıl kasım ayında alınan, 06.00-19.00 saatleri arasında otoyollarda hız sınırını saatte 100 kilometreye düşüren kararın bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı belirtildi. Açıklamada, yeni hız sınırı uygulamasının ülkedeki otoyolların yüzde 60’ından fazlasını kapsadığı ve yaklaşık 4 bin hız levhasının değiştirildiği belirtildi. Öte yandan 19.00-06.00 saatleri arasındaki azami hız sınırı 130 kilometrede kalmaya devam edecek.

 

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