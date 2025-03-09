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Hollanda’da 1600 kişilik dev sokak iftarı

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#Hollanda#İftar#AVRUPADAN HABERLER
Hollanda’da 1600 kişilik dev sokak iftarı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 09:50

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yönetimi tarafından “Cami Meydanı”nda düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 1600 kişi bir araya geldi.

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Utrecht kentinde Müslüman aileler ile Hollandalı kent sakinleri, “Cami Meydanı”nda düzenlenen iftar programında buluştu. Ulu Cami Vakfı yöneticilerince organize edilen programa, belediye, farklı kurum ve dini kuruluşların temsilcileri de katıldı. Kur’an-ı Kerim’in okunduğu ve salavatların getirildiği iftarda, okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar camide akşam namazını kıldı. Yoğun ilgi gören sokak iftarına yaklaşık 1600 kişi katıldı.

Hollanda’da 1600 kişilik dev sokak iftarı

HOLLANDA’NIN EN BÜYÜK MÜZESİ’ PROJESİ
Hollanda’da Catharijneconvent Ulusal Müzesi’nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için başlattığı “Hollanda’nın En Büyük Müzesi” projesine dahil olan farklı dinlere ait ibadethaneler, proje kapsamında kültür ve sanat alanında hizmet veriyor. Projeye özel seçilen ibadethaneler, mimari ve kültürel yapısına göre değerlendiriliyor. “Hollanda’nın En Büyük Müzesi” projesi kapsamında ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 23 ibadethane yer alıyor. HDV’ye bağlı Utrecht kentindeki Ulu Cami, başkent Amsterdam’daki Fatih Camisi ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camisi de bunların arasında yer alıyor.

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Hollanda’da 1600 kişilik dev sokak iftarı

Hollanda’da 1600 kişilik dev sokak iftarı

Hollanda’da 1600 kişilik dev sokak iftarı

Hollanda’da 1600 kişilik dev sokak iftarı

Hollanda’da 1600 kişilik dev sokak iftarı

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#Hollanda#İftar#AVRUPADAN HABERLER

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