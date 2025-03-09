Hollanda Yozgatlılar Federasyonu iftar yemeğinde Kadınlar Günü kutlandı

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HOLLANDA Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Tahsin Özer, “Sayın Büyükelçimiz, Selçuk Ünal Bey, sayın milletvekilimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve temsilcileri, saygı değer iş insanlarımız, kıymetli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, federasyonumuzun düzenlemiş olduğu geleneksel iftar programına hoş geldiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan’ı Şerifin ülkemize, milletimize ve tüm Türk İslam alemi için, hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Yozgatlılar Federasyonu olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sizlerle paylaşmak isterim.

1. Kültürel ve sosyal faaliyetler, Yozgat’ın kültürünü ve geleneklerini tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledik.

2. Burs kampanyası, maddi durumu yetersiz olan Yozgatlı öğrencilere burs desteği sağladık.

3. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma: İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda destek sağladık.

4. Kültürel değerlerimizi yaşatmak amacıyla geleneksel arabaşı günleri düzenledik.

5. Yozgatlı iş insanlarıyla buluşmalar, Yozgatlı iş insanlarını biraraya getirerek ticari iş birliklerini artırmaya yönelik ziyaret ve buluşmalar gerçekleştirdik.

6. Ramazan paketi kampanyası: Ramazan paketi kampanyası kapsamında, Yozgat’ımızın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize Ramazan paketlerini ulaştırdık.

7. Geleneksel iftar programı her yıl Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla hemşehrilerimizi bir araya getiren iftar programları düzenliyoruz” dedi.



T.C. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, “Hollanda Yozgatlılar Federasyonu’nun kıymetli yönetimi, Hollanda Türk basınının değerli üyeleri, Saygı değer Yozgatlılar, hepinizi en içten dileklerimle selamlıyor ve mübarek Ramazan ayının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu iftarı düzenleyen Hollanda Yozgatlılar Federasyonu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayı, paylaşmanın ve hoşgörünün ayıdır. İhtiyaç sahiplerini gözetmek ve beraberliğimizi pekiştirmek için buradayız. Yalnızca sofralarımızı değil, gönüllerimizi de açıyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım, bu ruhu yaşatmak, komşularımıza, dostlarımıza, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak bizim sorumluluğumuzdur. Hollanda’da yaşayan Türkler olarak sizler hem kendi kültürünüzü yaşatmak hem de asli unsuru olduğunuz Hollanda toplumuna katkı sağlamak gibi önemli bir sorumluluğa sahipsiniz. Hollanda Yozgatlılar Federasyonu gibi güzide bir hemşehri kuruluşunun çalışmaları bu açıdan çok önemlidir” dedi.Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: “Yozgat, köklü tarihiyle, zengin kültürel mirasıyla Anadolu’nun tam kalbindedir. Hititlerden Osmanlı’ya, 101 yıl önce doğan Cumhuriyet’ten günümüze uzanan bu kadim topraklar, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Çapanoğlu Beyliği’nden günümüze uzanan derin tarihi bağlar, Yozgat’ı sadece bir şehir değil, aynı zamanda kültürel bir kimlik haline getirmiştir. Bozok Yaylası’nın bereketi, misafirperver insanlarının sıcakkanlılığı ve köklü geleneklerimiz, esasen Türk milletinin özünü oluşturan, bizleri biz yapan değerlerdir. Bugün sizler, federasyonunuzla bu değerleri yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarıyorsunuz. Hollanda’da yaşayan Yozgatlılar olarak bu bilinçle, girişimciliğiniz, çalışkanlığınız ve azminizle hem evinizden uzak eviniz haline gelen bu ülkeye katkı sunan hem de kendi köklerine sahip çıkan örnek bir toplum oluşturduğunuzu görmek bizim için gurur kaynağıdır. Bu noktada Sayın Başkan Tahsin Özer ve Federasyon yönetimi nezdinde tüm Yozgatlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum ve tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum.”