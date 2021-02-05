Hollanda Sağlık Konseyi, aşı belgesine onay verdi

SAĞLIK Konseyi, aşı belgesi talebinin ayrımcılık, dışlanma ve kişisel verilerin ihlaline neden olmaması gerektiğini, bunu denetlemenin devletin görevi olduğunu ve aşı belgesi talebinin geçerli nedenlere dayandırıldığının kanıtlanması gerektiğini açıkladı.

Hollanda’da aşı yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. Daha önce hava yolu şirketlerinin de yolculardan aşı belgesi talep etmeye hazırlandıkları yolunda haberler gelmişti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) insanların aşı, hastalık gibi sağlıkla ilgili tüm bildirimlerini içeren bir sağlık pasaportu oluşturmaya başladığını bildirmişti.