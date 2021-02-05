Hollanda Sağlık Konseyi, aşı belgesine onay verdi
Hollanda’da geçici hükümetin Sağlık Bakanlığı tarafından görüşü istenen Sağlık Konseyi, mevcut yasalara göre kafe, bar, restoran, okul ve işletmelerin, başkalarının sağlığını korumak amacıyla müşterilerinden aşı belgesi isteyebileceklerini açıkladı.
SAĞLIK Konseyi, aşı belgesi talebinin ayrımcılık, dışlanma ve kişisel verilerin ihlaline neden olmaması gerektiğini, bunu denetlemenin devletin görevi olduğunu ve aşı belgesi talebinin geçerli nedenlere dayandırıldığının kanıtlanması gerektiğini açıkladı.
Hollanda’da aşı yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. Daha önce hava yolu şirketlerinin de yolculardan aşı belgesi talep etmeye hazırlandıkları yolunda haberler gelmişti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) insanların aşı, hastalık gibi sağlıkla ilgili tüm bildirimlerini içeren bir sağlık pasaportu oluşturmaya başladığını bildirmişti.
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