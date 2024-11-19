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‘Hollanda, Müslümanlara baskıcı politikalarını uyguluyor’

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#AVRUPADAN HABER#Cadı Avı#Doğukan Ergin
‘Hollanda, Müslümanlara baskıcı politikalarını uyguluyor’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 10:55

DENK Partisi üyesi Doğukan Ergin, Müslüman toplumlara yönelik ayrımcılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade ederek bu adımları “cadı avı” olarak nitelendirdi.

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ERGİN, “Müslümanlara ve dini kurumlarına yönelik bu tür saldırılar, toplumsal huzuru ve bir arada yaşama kültürünü zedeliyor. Hollanda hükümetini, bu yanlış politikalara son vermeye davet ediyoruz. Müslüman toplum, bu tür baskıcı uygulamalara karşı birlikte hareket ederek çözüm üretmeye çağrılıyor. Tartışma ve tepkilerini dile getirmek isteyen kişiler, internet üzerinden faaliyet gösteren bir platform aracılığıyla görüşlerini iletebilir. Hollanda hükümeti, Amsterdam’da Müslüman toplumun dini ve kültürel faaliyetlerini hedef alan bir dizi sert politikayı hayata geçirmeye çalıştığını gösteren olaylarla ilgili açıklamalar yapıyor. Özellikle Kuran kursları ve cami dernekleri, bu politikaların odaklanma noktası haline geldi. Müslüman toplum temsilcileri, bu durumun inançları ve özgürlük haklarını doğrudan tehdit ettiğini belirterek tepkilerini dile getiriyor” dedi.

‘Hollanda, Müslümanlara baskıcı politikalarını uyguluyor’

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#AVRUPADAN HABER#Cadı Avı#Doğukan Ergin

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