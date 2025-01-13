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‘Hollanda İle Türkiye arasındaki ticari ilişkileri üst düzeye getirmeliyiz’

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#Hollanda#Turgut Torunoğulları#AVRUPADAN HABERLER
‘Hollanda İle Türkiye arasındaki ticari ilişkileri üst düzeye getirmeliyiz’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 11:08

Hollanda’nın Woudenberg köyünde bulunan malikanesinde faaliyetlerini sürdüren, geçen yıl göreve getirilen, Türkiye’nin fahri konsolosu Titus Kramer ve sekreteri Mehmet Keskin’i ziyaret eden, DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, “Hollanda ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri üst düzeye getirmeliyiz” dedi.

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Ziyarette DTİK Başkanı Turgut Torunoğulları, DTİK Hollanda Yönetim Kurulu Başkanı ve Edelstaal International Simtronic CEO’su Ertan Torunoğulları, DTİK Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İsmet Özkara, Cambodia’nın İstanbul Fahri Konsolosu, DTİK Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Öztürk, Yüksek Mühendis ve Fahri Konsolos Danışmanı Seyit Seme hazır bulundu. Turgut Torunoğulları, “Türkiye’de uluslararası faaliyetlerini sürdüren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Avrupa Temsilciler Kurulu başkanı olarak Avrupa’da yönetim kurulumuz ile birlikte toplantılar düzenleyerek Avrupa’daki işverenlerin ve vatandaşlarımızın sorunlarını tespit ederek dosyalar halinde Türkiye’de hükümet yetkililerine sunuyoruz. Avrupa’da çok sayıda Türk girişimci ve işveren bulunmaktadır. Bunların cirosu 100 milyar Euro’yu aşmış durumda. 6 milyon 200 bin Türk Avrupa’da yaşıyor, üçüncü nesil artık eğitime önem vererek önemli yerlerde görevler alıyorlar. Üniversiteyi bitirmiş, önemli yerlerde görevler alan gençlerimizle irtibat sağlayıp Türkiye ve Avrupa için neler yapabiliriz diye toplantılar düzenliyoruz. Türk girişimcilerinin Avrupa’ya katkısı gözardı edilemez, sorunları birlikte çözmeliyiz. Türkiye ekonomide parlayan yıldızdır, Avrupa ve Ortadoğu arasında köprü vazifesi görmektedir. Türkiye’siz Ortadoğu’da barış tahsis edilemez. Türkiye’den Avrupa’ya ziyaret için gelen Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak Bey’lerin heyetleri ile birlikte bir dizi toplantılar gerçekleştirdik, sorunları yerinde tespit ettik. Avrupalıların Türkiye’ye, Türklerin Avrupa’ya yatırımlar yapabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

‘Hollanda İle Türkiye arasındaki ticari ilişkileri üst düzeye getirmeliyiz’

‘Hollanda İle Türkiye arasındaki ticari ilişkileri üst düzeye getirmeliyiz’
HOLLANDA TÜRKİYE’YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜLKELERDEN
Fahri Başkonsolos Titus Kramer ise, “Hollanda Türkiye arasındaki ticaretimiz yüzyılı aşkındır devam ediyor. Hollanda Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında gelmektedir. Ticaret hacmimizi genişletmek için birlikte neler yapabileceğimizin çalışmalarını yapmalıyız. Turizmde çok büyük yol katettiniz. Fakat kaplıca ve kış turizmine de önem vermelisiniz. Türkiye’de çok sayıda çok güzel olan kaplıca bölgeleriniz, orada güzel otelleriniz var. Kış turizmine gelince, iyi derece de kayak merkezleriniz var. Mesela benim bildiğim Uludağ, Abant, Sarıkamış, Erciyes. Buraların tanıtımı iyi yapılırsa kış turizminde de önemli ölçüde gelir sağlamış olursunuz. Birlikte ilişkilerimiz devam etsin. Türkiye ve Hollanda için neler yapabiliriz, beyin gücünden nasıl yararlanabiliriz diye toplantılar yapmalıyız” diye konuştu.

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#Hollanda#Turgut Torunoğulları#AVRUPADAN HABERLER

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