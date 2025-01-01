‘Hollanda ile iş birliği daha da güçlenecek’

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TÜRKİYE ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerden kültürel iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede konuların ele alındığı buluşmada, gazeteciler Büyükelçi Ünal’a beklentilerini ve görüşlerini iletme fırsatı buldu. Büyükelçi Ünal, katılımcılara hem 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar hem de önümüzdeki döneme dair projeler hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Ünal, Hollanda’da yükselen ırkçılık sorununa, medyada Türkler ve Türkiye aleyhine yürütülen olumsuz algıya dikkati çekti. Bu eleştirilere yanıt veren Büyükelçi Ünal, aslında Hollanda ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin son derece olumlu bir seviyede olduğunu belirtti:

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“Hollanda, Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke konumunda. Aynı zamanda Türkiye de Hollanda’da büyük şirketlerle şöhret buldu. 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 13.5 milyar Euro’ya ulaştı. Haftada en az üç kez Hollanda devlet yetkilileriyle görüşmeler yapıyoruz. Bakanlıklar arası iş birliği sürüyor. Önümüzdeki ay, Hollanda Dış Ticaret Bakanı kalabalık bir heyetle Türkiye’yi ziyaret edecek. Bu temaslar, özellikle ekonomik iş birliğimizi daha da ileri taşıyacak. Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk ilişkileri 1612’de değil, bu tarihten 100 yıl daha önce başladı. O dönemde Osmanlı’nın ticari ve askeri desteğiyle Hollanda, 80 yıllık savaşında önemli kazançlar elde etti. Bu dostluğun önemini, Prens Maurits’in bir köye ‘Türkiye’ adını vermesinden anlayabiliriz. Hâlâ var olan bu köy, bugün de pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.”

Büyükelçi Ünal, toplantıya katılan gazetecilere Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında imzalanan Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yıl dönümü adına basılan zarf taktim etti.