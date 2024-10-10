Hollanda hükümetine komisyondan tokat gibi rapor

Haberin Devamı

“BELİRLİ kişilerin hukuka ve adalete erişimini sistematik olarak engellemeyi amaçlayan bir devlet anlayışını yansıtıyor. Burada hukuk devletinin temelleri sarsılmaktadır. Hükümet, tüm güzel açıklamalarına rağmen, bu şekilde tam anlamıyla bir hukuk devleti olduğunu iddia edemez. Hükümetin göç ve iltica konularında olağanüstü hal yetkilerini kullanma planı ‘öngörülebilir yetki suistimali’. Yabancılar Kanunu’nun istisna hükmünün etkinleştirilmesi, demokratik hukuk devleti perspektifinden kabul edilemez. Ayrıca hükümetin ‘iltica başvurusu durdurma’ kararı ve sığınmacı barınma koşullarının daha da kötüleştirilmesi planları da hukuk devletine aykırı. Hukuk devletinde özellikle ekonomik açıdan savunmasız kişilerin hukuka yeterli erişimi büyük önem taşımaktadır. Sivil toplum savunuculuğundaki gerilemeye karşı somut önlemler yok.”

Hollanda Barosu’nun bir hükümet programını bu şekilde inceletmesi ilk kez gerçekleşirken, daha önce sadece seçim programları benzer bir incelemeye tabi tutuluyordu.

Haberin Devamı

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETMEK İSTİYOR

Yeni kabine programını açıklayan Hollanda’daki koalisyon hükümeti, mülteci sorunuyla mücadelede daha sıkı tedbirler uygulanmasına imkân veren olağanüstü hal ilan etmeye ve Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinden çekilmeye hazırlanıyor. Hükümet programında, olağanüstü hal rejimine geçilerek Meclis’e danışmaksızın Bakanlar Kurulu tarafından yasal düzenleme çıkarma yoluna gidilmesinin amaçlandığı belirtilerek, aile birleşimi hakkından yararlanmak isteyenlere, Hollanda’da düzenli ve yeterli gelir getiren bir işte çalışma ve en az 2 yıldır bir konutta ikâmet ediyor olma şartının getirileceği ifade edildi. Öte yandan, 18 yaşını geçen çocukların aile birleşimi hakkından faydalanılamayacağı belirtildi. Değişen koşullar sebebiyle yenilenen iltica başvurularının daha sıkı bir incelemeden geçirileceği, ayrıca bir duruşmaya ya da randevuya gelmeyen sığınmacıların başvurularını reddetme imkânı da olacağı vurgulandı.

ZORLA SINIR DIŞI

Hollanda’daki belediyelere zorunlu olarak mültecileri paylaştırma politikasından vazgeçileceği belirtilen programda, oturum izni olmayanların zorla sınır dışı edileceği bilgisi verildi. Programda, sınır kontrollerinin artırılmak istenildiği ve 5 yıllık kesintisiz oturumu olanlara verilen süresiz oturum alma şartının ‘10 yıllık kesintisiz oturuma sahip olma’ şeklinde değiştirileceği kaydedildi.

Hollanda’da eski Başbakan Mark Rutte liderliğindeki dördüncü Rutte hükümeti, mülteci politikalarına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle, 7 Temmuz 2023’te istifa etmiş ve 22 Kasım 2023’te yapılan erken seçimlerden ırkçı lider Gert Wilders’in başını çektiği PVV birinci çıkmıştı.