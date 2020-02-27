Hollanda altyapısında devrim niteliğinde karar

Yapılan duyuruda ilk kez sürekli denenecek olan sistemde U8 ve U12 yaş gruplarında lig sıralaması yapılmadan maçların fikstürleri olşuturulacak ve böylelikle herhangi bir şampiyon veya ligden düşme hissi çocuklara yaşatılmayacak. Öte yandan yapılan bir değişiklik de bahsedilen yaş gruplarında alışılagelmişin dışında sezonun 2 farklı dönem değil 4 farklı dönem şeklinde uygulanacağı yönünde.

Federasyon bu kararın sebebini çocukların velilerine aksettirilen küme düşme veya şampiyonluk stresini ortadan kaldırmak ve futbolu bu yaştaki çocukların sadece eğlenebilecekleri, arkadaşlarıyla zaman geçirebilecekleri bir aksiyona dönüştürmek nedenleriyle alındığını açıkladı.

KNVB alınan kararın bazı bölgesel liglerde denendiğini ve denemelerde birbirine daha eşit mücadelelerin görüldüğünü, kimsenin kimseye karşı olağan üstü farklı skor alamadığı bir rekabetin oluştuğunu tespit ederek alındığını kaydetti.