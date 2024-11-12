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Hollanda 9 Aralık’ta ek sınır kontrolleri başlatıyor

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#ALMANYA#Sınır#AVRUPADAN HABERLER
Hollanda 9 Aralık’ta ek sınır kontrolleri başlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 13:07

Hollanda hükümeti, yasa dışı göçle mücadele için ek kontroller getireceğini duyurdu.

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Avrupa Birliği’ne (AB) göre üye devletler, iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumunda ülke sınırlarında geçici olarak ek kontroller yapabiliyor. Hollanda hükümeti, düzensiz göçle mücadele için ek kara sınırı kontrolleri uygulama planlarını açıkladı. Özgürlük Partili Hollanda Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, açıklamasında, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etme zamanının geldiğini ve bu nedenle 9 Aralık’tan itibaren 6 ay süreyle Hollanda’da sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koyacaklarını belirtti. Uygulama kapsamında bazı Schengen ülkelerinden uçuşlara da kontroller getirilecek. Faber, sınır polisinin yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığına karşı mobil ekipler kuracağını, kara sınırlarındaki özel araç trafiği ve kamyon taşımacılığının mümkün olduğu kadar az bir şekilde bu kontrollerden etkilenmesine çalışacaklarını söyledi.

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#ALMANYA#Sınır#AVRUPADAN HABERLER

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