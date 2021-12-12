Hollanda, 2.7 milyon Moderna aşısı bağışladı

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Hollanda Sağlık Bakanı Jonge, “Aşılara dünya çapında erişim. Bunun için gidiyoruz. Hollanda, Covax aracılığıyla ve doğrudan en az 2.7 milyon aşı bağışlıyor” dedi. Bakan Jonge, DSÖ’nün Kovid-19 aşı geliştirme ve üretme hızlandırma programı COVAX aracılığıyla Endonezyaya 1.5 milyon, Kamboçyaya 290 bin, Kenyaya 750 bin ve Laosa 200 bin aşı gönderdiklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Kovid-19 aşılarının dünya genelinde erişebilir olmadığı sürece salgının bitmeyeceğini ve aşılanmayan ülkelerden yeni mutasyonlar çıkacağı konusunda uyarı içeren açıklamalar yapmıştı. Kovid-19 salgınında virüs, Güney Afrikada bir mutasyona daha uğrayarak Omikron varyantı kış mevsimiyle birlikte dünya genelinde vaka sayılarını yükseltmeye başladı. DSÖ Avrupa’nın son 7 günlük (10 Aralık dahil) toplam rakamlarına göre, Avrupa ve Merkez Asya’da 2 milyon 673 bin 839 yeni vaka raporlanırken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 508 oldu.