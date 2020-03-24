Hollanda 1 Haziran’a kadar uzattı...

HOLLANDA Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin koronavirüs kapsamında aldığı yeni önlemleri ve kararları açıkladı. Grapperhaus, daha önce alınan kararda 6 Nisan’a kadar iptal edilen planlanmış etkinliklerin ve toplantıların 1 Haziran’a kadar uzatıldığını söyledi. Belediyelerin acil durum talimatı uygulayabileceklerini belirten Grapperhaus, orman, park ve sahil gibi kalabalık ortamların halka kapatılabileceğini kaydetti.

Grapperhaus, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve kişiler arasında 1.5 metreden az mesafe olması halinde ceza kesileceğini belirterek, bu kapsamda kişilere 400 Euro’ya, kurum ve şirketlere ise 4 bin Euro’ya kadar ceza uygulanacağını ifade etti.