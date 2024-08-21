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Höcke’yi konuşturmadılar

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#ALMANYA#Höcke#AVRUPADAN HABERLER
Höcke’yi konuşturmadılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 11:09

Almanya’da karşıt göstericiler, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) önde gelen isimlerinden Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke’nin konuşma yapmasını engellediler.

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HÖCKE’nin Jena kentinde dün akşama doğru düzenlenen etkinlikte konuşma yapacağını öğrenen farklı gruplar, protesto etmek için harekete geçtiler. 3 farklı grubun AfD etkinliğinin yapılacağı yerin yakınlarında düzenlediği gösterilere katılan 2 binin üzerinde gösterici ile polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Bazı göstericilerin zor kullanarak AfD etkinliğini dağıtma girişiminde bulunması üzerine polis müdahale etti. Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak göstericileri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Ancak olayların büyümesinden korkulduğu için AfD’lilerle irtibata geçilerek Höcke’nin konuşma yapmaması önerildi. AfD’nin özel güvenlik görevlilerinin de uygun bulması üzerine Höcke, etkinliğin düzenlendiği yere gelip konuşma yapmaktan vazgeçti. Höcke’nin gelmeyeceğinin açıklanması üzerine AfD’nin seçim kampanyası etkinliğine katılanlar dağılırken, karşıt göstericiler protestolarını bir süre daha devam ettirdi. Mahkeme tarafından “Faşist” denilmesine izin verilen Höcke’nin konuşma yapmasını engelleyen göstericiler de bir süre sonra olay yerini terk etti. Thüringen’de 1 Eylül’de eyalet seçimleri yapılacak.

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#ALMANYA#Höcke#AVRUPADAN HABERLER

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