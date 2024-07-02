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Höcke’ye bir ceza daha

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#Almanya#ALMANYA#Bjorn Höcke
Höcke’ye bir ceza daha
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 12:03

Almanya’da aşırı sağcı parti AfD’nin Thüringen Eyalet Teşkilatı ve Meclis Grup Başkanı Bjorn Höcke bir kez daha, ‘yasaklı bir Nazi sloganı’ kullanmaktan suçlu bulundu. Halle’deki bölge mahkemesi Höcke’yi para cezasına mahkum etti.

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HÖCKE daha önce de aynı slogan nedeniyle mayıs ayında mahkûm edilmişti. Thüringen AfD Başkanı Bjorn Höcke, Nazi sloganı kullandığı gerekçesiyle 130 günlük 130 Euro para cezasına çarptırıldı. Halle an der Saale’deki bölge mahkemesi AfD’li siyasetçiyi anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmaktan da suçlu buldu ve toplam 16 bin 900 Euro para cezasına çarptırdı. Höcke, Gera kentinde aralık ayında partisi tarafından düzenlenen bir etkinlikte, Nasyonal Sosyalist SA’nın yasaklı sloganı ‘Alles für Deutschland’i (Her şey Almanya için) cümlesini söylemişti. Höcke 14 Mayıs’ta aynı slogan nedeniyle toplam 13 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı. Höcke bu sloganı Mayıs 2021’de Saksonya-Anhalt eyaletinin Merseburg kentinde düzenlenen bir seçim kampanyası etkinliğinde de kullanmıştı. Höcke Halle Mahkemesi’nin kararı sonrası temyize başvurdu.

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YİNE DAVA AÇILDI
Halle’deki mahkemeden başka Thüringen’deki Mühlhausen bölge mahkemesi de, politikacı hakkında nefrete teşvik suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. Dava, Höcke’nin 2022 yılında Ludwigshafen’daki bir şiddet eylemi ve çok sayıda göçmenin sözde davranışları hakkında yaptığı bir Telegram paylaşımıyla ilgili açılacak. Duruşma tarihleri henüz belirlenmedi.

 

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#Almanya#ALMANYA#Bjorn Höcke

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