Höcke’den polise tehdit!

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ALMANYA’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Thüringen Teşkilat Başkanı Björn Höcke, polisleri de tehdit etti. Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Thüringen’de 1 Eylül’de yapılacak seçim nedeniyle Saalfeld kent meydanında partisinin düzenlediği etkinlik karşıtların oluşturduğu bir grup tarafından engellenmek istendi. Saalfeld-Rudolstadt Gençlik Dernekleri, başka partiler, sendikalar ve kilise temsilcilerinin öncülüğünde aynı yerde düzenlenen ‘Demokrasi şenliği’ etkinliğine katılanlar Höcke’nin konuşmasını engellemek için yüksek sesli müzik yapıp slogan attılar. Mahkeme tarafından kendisine ‘faşist’ denilmesine izin verilen Björn Höcke, görev yapan polislere karşıt göstericileri olay yerinden uzaklaştırma çağrısında bulundu.
THÜRİNGEN’DE BİRİNCİ PARTİ
Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Thüringen’de yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerinden sağ popülist AfD’nin yüzde 30’a yakın oy alarak “en güçlü parti” olarak çıkmasından hareket ediliyor. CDU’nun yüzde 22, BSW’nin (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 20, Sol Parti’nin yüzde 12, SPD’nin yüzde 7, Yeşiller’in yüzde 4 ve FDP’nin yüzde 2 civarında oy alması da bekleniyor.