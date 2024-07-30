Höcke’den polise tehdit!

Haberin Devamı

ALMANYA’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Thüringen Teşkilat Başkanı Björn Höcke, polisleri de tehdit etti. Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Thüringen’de 1 Eylül’de yapılacak seçim nedeniyle Saalfeld kent meydanında partisinin düzenlediği etkinlik karşıtların oluşturduğu bir grup tarafından engellenmek istendi. Saalfeld-Rudolstadt Gençlik Dernekleri, başka partiler, sendikalar ve kilise temsilcilerinin öncülüğünde aynı yerde düzenlenen ‘Demokrasi şenliği’ etkinliğine katılanlar Höcke’nin konuşmasını engellemek için yüksek sesli müzik yapıp slogan attılar. Mahkeme tarafından kendisine ‘faşist’ denilmesine izin verilen Björn Höcke, görev yapan polislere karşıt göstericileri olay yerinden uzaklaştırma çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Polis ise iki grup arasında set oluşturarak olay çıkmasına meydan vermemek için göstericilere müdahale etmedi. Bunun üzerine Höcke, yumruğunu havaya kaldırarak kendilerini de koruyan polislere “Derhal harekete geçin ve bunları buradan uzaklaştırın. Değilse yanımda olan bin kişiyle birlikte emniyet müdürlüğüne akın ederiz” tehdidinde bulundu. Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı’nın kayıtlarına “kesinleşmiş aşırı sağcı” olarak geçen ve faaliyetleri izlenen AfD Thüringen lideri Höcke, “Bizim söz sahibi olduğumuz Thüringen’de bunlar olmayacak. Vergi mükelleflerinin paralarıyla finanse edilen aşırı solcuların önünü keseceğiz” tehdidinde de bulundu.

THÜRİNGEN’DE BİRİNCİ PARTİ

Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Thüringen’de yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerinden sağ popülist AfD’nin yüzde 30’a yakın oy alarak “en güçlü parti” olarak çıkmasından hareket ediliyor. CDU’nun yüzde 22, BSW’nin (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 20, Sol Parti’nin yüzde 12, SPD’nin yüzde 7, Yeşiller’in yüzde 4 ve FDP’nin yüzde 2 civarında oy alması da bekleniyor.