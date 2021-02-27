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Avrupa
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Hocalı katliamı 29’uncu yılında Köln Katedrali önünde protesto edildi

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Hocalı katliamı 29’uncu yılında Köln Katedrali önünde protesto edildi
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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992’de 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı mezalimi, 29’uncu yılında Almanya’nın Köln kentinde protesto edildi.

Tarihi Köln Katedrali önünde düzenlenen gösteriye katılım, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 kişiyle sınırlandırıldı. Gösteriyi düzenleyen Alman Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Altay Rüstemli, burada gösteri düzenleme amaçlarının Hocalı katliamının dünyada tanınması ve soykırım statüsüne alınması olduğunu söyledi. Rüstemli, “Ermeniler biliyorsunuz soykırıma uğradık diye çığırtkanlık yapıyorlar, asıl soykırım yapan kendileri. Bizim Türk milleti olarak hiçbir soykırımda suçlanamayacağımızı, vatan savunması yaptığımızı haykırmak için toplandık” dedi. Göstericiler Köln Katedrali’ni ziyaret eden turistlere, Hocalı’daki katliamı anlatan broşürler dağıttı.

Hocalı katliamı 29’uncu yılında Köln Katedrali önünde protesto edildi

Hocalı katliamı 29’uncu yılında Köln Katedrali önünde protesto edildi

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