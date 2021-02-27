Hocalı katliamı 29’uncu yılında Köln Katedrali önünde protesto edildi

Tarihi Köln Katedrali önünde düzenlenen gösteriye katılım, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 kişiyle sınırlandırıldı. Gösteriyi düzenleyen Alman Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Altay Rüstemli, burada gösteri düzenleme amaçlarının Hocalı katliamının dünyada tanınması ve soykırım statüsüne alınması olduğunu söyledi. Rüstemli, “Ermeniler biliyorsunuz soykırıma uğradık diye çığırtkanlık yapıyorlar, asıl soykırım yapan kendileri. Bizim Türk milleti olarak hiçbir soykırımda suçlanamayacağımızı, vatan savunması yaptığımızı haykırmak için toplandık” dedi. Göstericiler Köln Katedrali’ni ziyaret eden turistlere, Hocalı’daki katliamı anlatan broşürler dağıttı.